ФСБ пресекла деятельность готовившей нападение на политиков банды

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 12 человек по подозрению в подготовке нападения на политиков. Злоумышленники следили за известными в Свердловской области чиновниками, сообщает ОСН.

Задержание подозреваемых произведено в Свердловской области 12 октября. Операция ФСБ проведена в рамках уголовного дела о вымогательстве. Следствие полагает, что злоумышленники организовали группировку и следили за чиновниками из городской думы Екатеринбурга, аппарата мэра и губернатора области. Для получения информации о чиновниках использовались дроны и другие технические средства.

Полученную информацию предполагалось использовать для шантажа. Кроме того, подозреваемые регулярно отрабатывали похищение высокопоставленных лиц на полигоне для пейнтбола.