Ереван сообщил, что силы ПВО Карабаха сбили азербайджанский Су-25

Силы противовоздушной обороны Карабаха сбили штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в понедельник, 12 октября.

По словам Степанян, азербайджанские ВВС применяют штурмовую авиацию под прикрытием турецких F-16.

"Подразделения ПВО Арцаха в северо-восточном направлении сбили одну единицу Су-25 противника", — пишет пресс-секретарь на своей странице в Facebook.

Также отмечается, что это 18-й по счету самолет ВВС Азербайджана, уничтоженный в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.