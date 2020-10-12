Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:24   12 Октября 2020
Происшествия

Командир боевого корабля ТОФ умер во Владивостоке

Командир боевого корабля ТОФ умер во Владивостоке

Командира боевого корабля Тихоокеанского флота (ТОФ) нашли без признаков жизни во Владивостоке. Причину его смерти устанавливают следователи, пишет РИА Новости.

Командир боевого корабля Тихоокеанского флота умер во Владивостоке. Смерть офицера подтвердили РИА Новости представители штаба флота.

"В штабе Тихоокеанского флота факт смерти подтвердили, отметив, что ведутся следственные действия", — уточнил собеседник.

Бездыханное тело 33-летнего командира обнаружили сослуживцы, написало местное издание Vl.ru. Источник утверждает, что офицер свел счеты с жизнью. Сейчас следователи устанавливают истинную причину смерти мужчины. Обстоятельства выясняются.

Морпехи ТОФ ранее впервые десантировались с воздуха на Командорских островах. Маневр был осуществлен в рамках учения. Во время мероприятия пехотинцы отработали сценарий переброски сил для усиления обороны военного объекта, расположенного на одном из островов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#владивосток #командир #боевой корабль тоф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров