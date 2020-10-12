Командир боевого корабля ТОФ умер во Владивостоке

Командира боевого корабля Тихоокеанского флота (ТОФ) нашли без признаков жизни во Владивостоке. Причину его смерти устанавливают следователи, пишет РИА Новости.

Командир боевого корабля Тихоокеанского флота умер во Владивостоке. Смерть офицера подтвердили РИА Новости представители штаба флота.

"В штабе Тихоокеанского флота факт смерти подтвердили, отметив, что ведутся следственные действия", — уточнил собеседник.

Бездыханное тело 33-летнего командира обнаружили сослуживцы, написало местное издание Vl.ru. Источник утверждает, что офицер свел счеты с жизнью. Сейчас следователи устанавливают истинную причину смерти мужчины. Обстоятельства выясняются.

Морпехи ТОФ ранее впервые десантировались с воздуха на Командорских островах. Маневр был осуществлен в рамках учения. Во время мероприятия пехотинцы отработали сценарий переброски сил для усиления обороны военного объекта, расположенного на одном из островов.