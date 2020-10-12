Сотрудники посольства Болгарии в РФ объявлены персонами нон грата

Власти России высылают двоих дипломатов Болгарии в качестве ответных действий. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, информирует ТАСС.

Москва объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата. Ноту МИД РФ получил посол Атанас Крыстин 12 октября, рассказали в российском ведомстве. Власти РФ ранее подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные меры на действия болгарской стороны, которая выслала сотрудников торгпредства РФ.

Правительство Болгарии заявило, что россияне якобы пытались получить информацию о планах модернизации армии государства. Вербальную ноту об объявлении российских дипломатов персонами нон грата получил советник-посланник РФ в Софии Михаил Барилович.