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14:11   12 Октября 2020
Происшествия

Иркутские следователи провели выемку документов в Минздраве

Иркутские следователи провели выемку документов в Минздраве

Сотрудники Следственного комитета Иркутской области провели выемку документов в региональном министерстве здравоохранения. Об этом изданию "Подъем" сообщил источник в ведомстве.

С чем связаны обыски, пока неизвестно, пишет издание. По неподтвержденным данным, действия правоохранительных органов связаны с исполнением госконтрактов на поставку медицинского оборудования. Известно, что следователи приглашали главу ведомства Наталию Ледяеву не с целью допроса, а на беседу.

Сотрудники ФСБ и ГУ МВД по Краснодарскому краю провели обыски в организациях и квартирах граждан, которые подозреваются в причастности к хищению денег у банка "Первомайский". Следственные действия связаны с делом о присвоении около 182,5 млн рублей.

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Автор: Василий Пименов
#ск рф #иркутск #обыски #иркутская область #минздрав #Наталья Ледяева

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