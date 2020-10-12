Названы способы экономии на железнодорожных билетах
Эксперты дали рекомендации по покупке билетов на поезд по наиболее выгодной цене, передают "Вести Подмосковья"
Прежде всего, отмечают специалисты, при планировании поездки поездом стоит определиться с днем недели и времени рейса. Так, дешевле будет отправление с понедельника по четверг в ночное или раннее время суток.
Стоимость поездки также растет ближе к дате отправления, потому билет рекомендуется покупать заранее. А при условии полной уверенности, что поездка состоится, можно взять билет по невозвратному тарифу, так как их стоимость заметно ниже.
Играет роль и расположение места в поезде. Например, в поездах дальнего следования дешевле стоят верхние полки, а в "Ласточках" - боковые откидные сидения.
Эксперты также напоминают о возможности купить билет в половину стоимости, если этот рейс следует новым маршрутом.