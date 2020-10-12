Женщины во власти и бунтующие мигранты. Россия будущего глазами Цыпкина

Этическая революция шагает по миру, периодически наступая на территории Российской Федерации. Под ее знаменем, согласно результатам нового исследования агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика», уже оказались россияне младше 25 лет. Представители этой социальной группы, по словам генерального директора Людмилы Горюновой, готовы встать на защиту прав ЛГБТ-сообщества и оправдывают протестное движение Black Live Matter.

Социологическое исследование было проведено в сентябре-октябре 2020 года. В нем приняли участие полторы тысячи респондентов из 82 регионов России.

Выяснилось, что больше половины опрошенных считают преклонение колен перед афроамериканцами в Штатах проявлением «обратного расизма» и не одобряют новые правила Оскара. Кроме того, 45% россиян уверены, что не стоит заявлять о харассменте спустя несколько лет. Предпринявших такую попытку почти 40% респондентов обвиняют в привлечении к себе внимания.

Писатель и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин убежден, что России свойственна радикализация точек зрения, а в нынешней системе координат присутствуют только либералы и патриоты.

«Если ты в чем-то за белых, а в чем-то за красных, то ты огребаешь с той и с другой стороны», — констатирует публицист.

Автор прогнозирует, что в части этической революции, которая связана с домашним насилием и ущемлением прав женщин, россияне быстро догонят жителей европейских стран. Цыпкин признался, что заметил накопленную внутреннюю агрессию соотечественниц, которые, по его словам, в ближайшем будущем имеют шансы сменить весь руководящий состав страны. А вот у борьбы за ЛГБТ-права в нашем государстве, по мнению писателя, долгий путь.

Проблемы расизма спикер тоже не оставил в стороне — он безутешно заявляет, что BLM ждет Россию уже через 30 лет, и связывает это с отсутствием социальных лифтов для трудовых мигрантов из Средней Азии.

«Всегда, когда ты ленишься и за тебя делают черную работу, ты потом за это платишь», — философствует Александр Цыпкин.

Сценарист предполагает, что в стране случится заметный раскол между молодыми и пожилыми, когда к власти придет поколение, которому сейчас 25 лет. По его мнению, заставшие советское время граждане не смогут принять новую этику, декларируемую политиками, выросшими на Netflix.

Цыпкин также иронизирует, что погоня за толерантным отношением к меньшинствам станет характерной для россиян тогда, когда на западе это будет уже не модно.