Жители сирийской Изры получили от российских военных 400 наборов продуктов

В населенном пункте Изра силами российских военных была проведена гуманитарная акция. Об этом рассказал специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Около 400 наборов продуктов первой необходимости сегодня днем раздали российские военные в сирийском городе Изра, расположенном на юге Сирии. Как сообщает Федеральное агентство новостей, раздача гумпомощи прошла при содействии специалистов Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Город Изра расположен к северу от столицы провинции — города Даръа. Долгое время населенный пункт находился в оккупации боевиков исламистских бандгрупп и террористов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство". Изра была окончательно освобождена в 2018 году после операции сирийской армии и подписания с мирного договора между Дамаском и полевыми командирами боевиков. Наиболее радикально настроенных их них вывезли в Идлиб.

Город сильно пострадал от боевых действий террористов, поэтому гуманитарные акции, которые здесь проходят при содействии российских войск, так важны для жителей. После проведения акции жители и сотрудники местной администрации выразили свою признательность российским военным и сотрудникам ЦПВС.