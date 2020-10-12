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15:05   12 Октября 2020
Ближнее зарубежье

Карасев объяснил украинцам, когда Россия станет мировым лидером

Карасев объяснил украинцам, когда Россия станет мировым лидером

Украина лишилась возможности эффективно противостоять эпидемии коронавируса, так как все квалифицированные медицинские работники уехали на заработки за рубеж. Об этом в эфире украинского телеканала NEWSONE рассказал киевский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам, Незалежную покинули не только врачи, но и работники среднего звена, санитарки. Теперь украинские специалисты работают в Италии или Германии.

«Сейчас не вернуть их. В бюджет надо закладывать – мы говорили, что безопасность военная и безопасность медицинская у нас два ключевых приоритета», — подчеркнул политолог.

Также Вадим Карасев объяснил слова украинского президента Владимира Зеленского о «непроверенности» российской вакцины от коронавируса возможными геополитическими соображениями. Все дело в соперничестве, ведь первый, кто произвел и запустил в массовое производство прививку от COVID-19, сможет заработать колоссальные деньги.

Карасев в эфире ТВ объяснил украинцам, когда Россия станет мировым лидером

«Если полноценная вакцина будет изобретена, это будет глобальное благо. Глобальное благо всегда производил мировой лидер, гегемон, — поясняет Карасев. — Это значит, что у тебя медицина хорошая, что у тебя кадры хорошие, что это никакая не "бензоколонка", а современное, постиндустриальное, технологическое государство».

В число ключевых соперников в «гонке вакцин» входят США, Китай, Евросоюз, Россия, Израиль и Великобритания. Страна, которая первой создаст действующую вакцину от коронавируса, станет спасителем человечества.

«А поскольку Украина привязана к западу, то если ты поедешь и скажешь, что ты берешь российскую вакцину, то это не примут, потому что денежку дают нам МВФ и ЕС со своими советами», — объяснил в заключение Карасев.

Карасев в эфире ТВ объяснил украинцам, когда Россия станет мировым лидером

Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже прошла сертификацию и сейчас проходит третий этап испытаний, в котором принимает участие 40 тысяч добровольцев. При этом Всемирная организация здравоохранения ведет с российскими разработчиками вакцины активную работу. Об этом ранее журналистам сообщил Майкл Райан – директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #украина #вакцина #коронавирус #covid-19

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