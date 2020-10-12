Карасев объяснил украинцам, когда Россия станет мировым лидером

Украина лишилась возможности эффективно противостоять эпидемии коронавируса, так как все квалифицированные медицинские работники уехали на заработки за рубеж. Об этом в эфире украинского телеканала NEWSONE рассказал киевский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам, Незалежную покинули не только врачи, но и работники среднего звена, санитарки. Теперь украинские специалисты работают в Италии или Германии.

«Сейчас не вернуть их. В бюджет надо закладывать – мы говорили, что безопасность военная и безопасность медицинская у нас два ключевых приоритета», — подчеркнул политолог.

Также Вадим Карасев объяснил слова украинского президента Владимира Зеленского о «непроверенности» российской вакцины от коронавируса возможными геополитическими соображениями. Все дело в соперничестве, ведь первый, кто произвел и запустил в массовое производство прививку от COVID-19, сможет заработать колоссальные деньги.

«Если полноценная вакцина будет изобретена, это будет глобальное благо. Глобальное благо всегда производил мировой лидер, гегемон, — поясняет Карасев. — Это значит, что у тебя медицина хорошая, что у тебя кадры хорошие, что это никакая не "бензоколонка", а современное, постиндустриальное, технологическое государство».

В число ключевых соперников в «гонке вакцин» входят США, Китай, Евросоюз, Россия, Израиль и Великобритания. Страна, которая первой создаст действующую вакцину от коронавируса, станет спасителем человечества.

«А поскольку Украина привязана к западу, то если ты поедешь и скажешь, что ты берешь российскую вакцину, то это не примут, потому что денежку дают нам МВФ и ЕС со своими советами», — объяснил в заключение Карасев.

Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже прошла сертификацию и сейчас проходит третий этап испытаний, в котором принимает участие 40 тысяч добровольцев. При этом Всемирная организация здравоохранения ведет с российскими разработчиками вакцины активную работу. Об этом ранее журналистам сообщил Майкл Райан – директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.