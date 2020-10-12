Алиев оценил московские договоренности по Нагорному Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договоренности по Нагорному Карабаху, достигнутые в Москве, отвечают интересам Баку, передает ТАСС.

Представители Азербайджана, Армении и Российской Федерации встретились за столом переговоров 9 октября. Они обсудили различные варианты урегулирования конфликта на территории Нагорно-Карабахской Республики. Их переговоры длились более десяти часов. Алиев заявил, что достигнутые договоренности полностью соответствуют интересам Баку. Также он выразил мнение, что Турция должна занимать свою роль в процессе урегулирования конфликта в республике.

Обострение ситуации на территории Нагорного Карабаха началось 27 сентября. Тогда произошли обстрелы линии соприкосновения. Армения ввела военный режим и всеобщую мобилизацию. Азербайджан, в свою очередь, объявил частичную мобилизацию.