Главному акционеру ЗАО «Совхоз им. Ленина» пожаловались на проблемы поселка

Стоило движению «За Совхоз! За людей! За достойную жизнь!» показать главному акционеру «Совхоза им. Ленина», что скрывается за фасадом «достижений» Павла Грудинина, как стало ясно – решения нужно принимать быстро. Иначе жизнь людей в поселке может стать невыносимой. Встречу, кстати, «красный барин» пытался безуспешно сорвать. Но она прошла, как и было обещано.

Председатель совета директоров компании «РОТА-АГРО» Павел Бурлаков вместе с лидерами движения Артемом Грудининым, Марией Гаевской и Александром Баюклиным прошел по поселку и выслушал людей, которые живут, а точнее выживают, в многоквартирных домах, построенных еще при советской власти. Выяснились нелицеприятные подробности.

Эмоции людей лились через край. Добиться маломальского уважения к себе люди не могут. А между тем, дома захватывает грибок, подвалы заливает вода, квартиры стали пристанищем мышей и насекомых, лавочки у домов оккупировали забулдыги, а дороги стали опасными из-за лихачей, которые никого не боятся. Но до этого миллиардеру Грудинину нет дела.

«Коммунальный коллапс»

Обшарпанные пятиэтажки поселка скрыты от глаз посторонних зеленью и показным благоустройством. Внутри – коммунальный беспредел, который поддерживается руководством местной управляющей компании ЗАО «УК Совхоз им. Ленина+». На обычные просьбы людей коммунальщики внимания не обращают. Чтобы добиться элементарных действий, жителям поселка приходится унижаться и выпрашивать снисхождения.

Как рассказывает общественникам Оксана, которая живет в доме под номером 6, выяснять отношения с коммунальщиками ей приходится регулярно:

«Мы живем на первом этаже и постоянно задыхаемся от запаха канализации. И ладно только бы запах – засоры!»

Несколько дней, по словам женщины, работники управляющей компании не могли устранить засор. Но, по их мнению, в этом нет ничего необычного. Все это время семья с больным ребенком, была приговорена жить в одной комнате. Но, кого это волнует?

«Мне сегодня сказали: мы два дня пытаемся устранить засоры. Вы меня простите, пожалуйста, но я считаю, что, если вы не можете в один день устранить засоры оставайтесь в ночную смену потому, что там живут люди!», – сетует женщина.

Возможности контролировать ход работ, как и следить за порядком в подвале, жители лишены. Подвал периодически заливает вода, но люди узнают об этом только когда чувствуют запах канализации. В другое время им спускаться в подпол не положено. И проводить дезинфекцию работники УК также не спешат.

Стоит отметить, что единственная компания, в чьем ведении находятся все многоквартирные дома поселка, аффилирована с самим Павлом Грудининым. Как ранее сообщали СМИ, ее выручка за 2019 год составила 247,5 миллионов рублей, а доход за 2018 год превысил 252 миллиона.

Как следует из данных СПАРК, ЗАО «УК Совхоз им. Ленина+» долгое время получало муниципальные подряды, вот только проверка исполнения бюджета выявила масштабные – на десятки и сотни миллионов – нарушения в их исполнении. При этом, судя по записям в соцсетях, жители и ранее были недовольны работой ЗАО – вот только их жалоб как не слышали, так и не слышат.

Опасность на каждом шагу

Не только старые дома, подведомственные «красному барину» Грудинину, вызывают опасения людей. Есть и другие, не менее важные вопросы. Например - элементарный правопорядок. Его обеспечение игнорирует и руководство ЗАО, и правоохранительные органы.

Люди устали от пьяных компаний во дворах и постоянного шума. Мусор у лавочек стал обычным антуражем их жизни. Дела до этого, внушительной охране ЗАО, нет.

«Мы просили поставить во дворе лавочки, потому что мы пожилые люди. Привыкли выходить, садиться, спокойно общаться… А что в итоге теперь имеем? Рядом кафе, супермаркет, рестораны, «Бургер Кинг». И все идут к нам на эти лавочки, тащат с собой в бутылках пиво и не пойми еще что. И день и ночь ор стоит, а мы ничего не можем: начинаешь людям делать замечания, а что в ответ? Сами знаете, как сейчас с пожилыми разговаривают…» – жалуются люди.

Рассчитывать на помощь участкового жители не могут. Даже от мошенников, которые облюбовали местные дворы, защиты нет. В поселке было уже несколько случаев, когда старикам «впарили» фальшивые счетчики по «льготно» цене. Вычислить жуликов можно было бы по камерам наблюдения, но их тоже нет. УК наотрез отказывается ставить видеонаблюдение, несмотря на то, что подписи за камеры собраны, а местная администрация дала рекомендацию обеспечить безопасность людей. Власти даже готовы помочь деньгами. Ну а что касается полиции, то тут ответ обычный – штат правоохранителей в поселке недоукомплектован.

Ответственность за трагедию, которая произошла у дома № 16 в начале октября, Павел Грудинин тоже на себя не возьмет. А ведь сколько раз люди просили: установите на дороге без тротуаров хотя бы несколько «лежачих полицейских». Увы – не достучались до «красного барина». А 5 октября на этом участке машина сбила ребенка на самокате.

Дорога – частная собственность Павла Грудинина, чем он любит хвастаться. Но обеспечить на ней безопасность детей ему не по карману, или вообще нет дела до этого.

Жители поселка решили требовать установку ограничений на этом участке жестче. Их поддержат и общественная организация и «РОТА-АГРО». Люди устали от самодурства и очень надеются, что совместные усилия акционеров, неравнодушных жителей и активистов-общественников изменят ситуацию в поселке. Если «красный барин» Павел Грудинин не слышит голоса своих земляков, значит, у него нет права голоса, считают в совхозе.