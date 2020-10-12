Путин обсудил с наследным принцем ОАЭ вакцину РФ от COVID-19

Наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян совершил телефонный звонок президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Как следует из сообщения, одной из тем переговоров стало сотрудничество между странами по российской вакцине от коронавируса нового типа "Спутник V". Испытания препарата в настоящий момент проводятся в клиниках ОАЭ. Кроме того, стороны говорили об урегулировании обстановки на Ближнем Востоке.

Участники переговоров выразили настрой продолжать сотрудничество во всевозможных сферах, которые предусмотрены прошлыми договоренностями.