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13:30   12 Октября 2020
Политика

Путин обсудил с наследным принцем ОАЭ вакцину РФ от COVID-19

Путин обсудил с наследным принцем ОАЭ вакцину РФ от COVID-19

Наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян совершил телефонный звонок президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Как следует из сообщения, одной из тем переговоров стало сотрудничество между странами по российской вакцине от коронавируса нового типа "Спутник V". Испытания препарата в настоящий момент проводятся в клиниках ОАЭ. Кроме того, стороны говорили об урегулировании обстановки на Ближнем Востоке.

Участники переговоров выразили настрой продолжать сотрудничество во всевозможных сферах, которые предусмотрены прошлыми договоренностями.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #оаэ #вакцина #коронавирус #Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян

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