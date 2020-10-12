Кудрин рассказал о негативном отношении Путина к лести

Президент России Владимир Путин не любит, когда ему льстят или поддакивают, так как он ценит объективную позицию специалистов, заявил экс-министр финансов, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, министр финансов должен объективно донести свою позицию до главы государства, пишет ТАСС. Кудрин уточнил, что возражать можно только до вступления решения в силу, а после этого "надо идти и исполнять".

У российского лидера и премьер-министра есть право принять именно то решение, которое они считают правильным.

Кудрин также рассказал, что ФСО предотвратила покушение на него, сообщает телеканал "360".