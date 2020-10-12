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13:10   12 Октября 2020
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Историк-расчленитель Соколов раскаялся в суде

Историк-расчленитель Соколов раскаялся в суде

Бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов признал вину в убийстве и расчленении своей возлюбленной Анастасии Ещенко, об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания суда. 

Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве Ещенко, признался в содеянном. Историк совершил преступление в ноябре минувшего года, он убил и расчленил проживавшую с ним аспирантку после бытового конфликта. В отношении Олега Соколова возбудили дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Трансляция из зала суда доступна на сайте "Судебный портал".

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Автор: Илья Романович
#суд #петербург #соколов #Ещенко

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