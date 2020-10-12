Переболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, ранее госпитализированного в больницу из-за коронавируса, выписали врачи. Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Ранее супруга бывшего украинского президента Марина Порошенко рассказала об ухудшении состояния ее мужа. У него, помимо воспаления легких, наблюдались проблемы с кровью, сообщила она. В их семье коронавирусом также заразилась дочь Евгения, но она перенесла болезнь в легкой форме.