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13:05   12 Октября 2020
Политика

Переболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы

Переболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, ранее госпитализированного в больницу из-за коронавируса, выписали врачи. Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Ранее супруга бывшего украинского президента Марина Порошенко рассказала об ухудшении состояния ее мужа. У него, помимо воспаления легких, наблюдались проблемы с кровью, сообщила она. В их семье коронавирусом также заразилась дочь Евгения, но она перенесла болезнь в легкой форме.

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Автор: Яна Либерман
#порошенко #европейская солидарность #коронавирус

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