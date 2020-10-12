Нобелевский комитет определил лауреатов премии в области экономики

Награду от Риксбанка по экономике в этом году получили Пол Милгром и Роберт Б. Уилсон за разработку теории аукционов. Об этом в понедельник, 12 октября, объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Лауреатами премии по экономике Банка Швеции, неофициально называемой Нобелевской премией по экономике, стали Пол Милгром и Роберт Уилсон "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

"Аукционы повсюду и влияют на нашу повседневную жизнь. В этом году лауреаты экономических наук Пол Милгром и Роберт Уилсон усовершенствовали теорию аукционов и изобрели новые форматы аукционов, что принесло пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру", — отмечается в сообщении Нобелевского комитета.

В 2019 году Нобелевскую премию по экономике получили Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи. Супружеская пара обнаружила научно доказанные методы сокращения бедности. Они на практике, которую проводили в беднейших странах, проверили, какие методы помощи действительно работают, а какие нет.