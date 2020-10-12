Таджикистанский лидер получил поздравительное письмо от главы РФ

Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с уверенной победой на президентских выборах, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с убедительной победой на выборах президента Таджикистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский лидер отметил, что результаты голосования подтвердили высокий политический авторитет Рахмона и всенародную поддержку его курса. Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение взаимному стратегическому партнерству и союзничеству с Таджикистаном, а также подтвердил настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей дружественных народов и государств.

Напомним, что выборы в Таджикистане прошли 11 октября, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Эмомали Рахмон одержал уверенную победу, набрав 90,92% голосов избирателей.