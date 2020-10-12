Украина начала "охоту" за российской вакциной "Спутник V"

Украинская элита может попытаться неофициальным путем добыть российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом написал на своей странице в Facebook крупный игрок украинского рынка медицинской техники Алексей Давиденко.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что собирается закупать только европейскую вакцину и предложил ЕС помощь в ее производстве. Однако не все украинцы поддержали своего президента и готовы ждать этого. В Верховной раде считают, что глава страны готов жертвовать здоровьем своих граждан ради собственных игр.

Количество новых случаев коронавируса на Украине сейчас увеличивается в геометрической прогрессии. В некоторых медицинских учреждениях пациентам предлагают самостоятельно договариваться с больницей о госпитализации, сообщает телеканал "360". Количество койко-мест не хватает, а кислород становится дефицитом.