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12:59   12 Октября 2020
Общество

Украина начала "охоту" за российской вакциной "Спутник V"

Украина начала "охоту" за российской вакциной "Спутник V"

Украинская элита может попытаться неофициальным путем добыть российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом написал на своей странице в  Facebook крупный игрок украинского рынка медицинской техники Алексей Давиденко.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что собирается закупать только европейскую вакцину и предложил ЕС помощь в ее производстве. Однако не все украинцы поддержали своего президента и готовы ждать этого. В Верховной раде считают, что глава страны готов жертвовать здоровьем своих граждан ради собственных игр.

Количество новых случаев коронавируса на Украине сейчас увеличивается в геометрической прогрессии. В некоторых медицинских учреждениях пациентам предлагают самостоятельно договариваться с больницей о госпитализации, сообщает телеканал "360". Количество койко-мест не хватает, а кислород становится дефицитом.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #вакцина #коронавирус

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