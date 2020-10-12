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12:59   12 Октября 2020
Общество

Кремль не планирует введение полного локдауна из-за COVID-19

Кремль не планирует введение полного локдауна из-за COVID-19

В Кремле подчеркнули, что полного локдауна, в случае второй волны коронавируса, не планируется, у страны сформирован запас "прочности".

Пресс-секретарь президента отметил, что в настоящее время действует меньшее число ограничений, поскольку страна располагает большим запасом прочности: заранее медиками были подготовлены коечный фонд и лечение.

"Да, количество инфицированных растет, но система эффективно работает, полного локдауна не планируется", — подчеркнул Песков.

Песков отметил, что в случае нехватки медиков их будут перераспределять между регионами страны.

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Автор: Илья Романович
#песков #коронавирус #локдаун

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