Кремль не планирует введение полного локдауна из-за COVID-19

В Кремле подчеркнули, что полного локдауна, в случае второй волны коронавируса, не планируется, у страны сформирован запас "прочности".

Пресс-секретарь президента отметил, что в настоящее время действует меньшее число ограничений, поскольку страна располагает большим запасом прочности: заранее медиками были подготовлены коечный фонд и лечение.

"Да, количество инфицированных растет, но система эффективно работает, полного локдауна не планируется", — подчеркнул Песков.

Песков отметил, что в случае нехватки медиков их будут перераспределять между регионами страны.