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12:54   12 Октября 2020
Экономика

Власти РФ понизили налог на стоимость электронных и аудиокниг

Власти РФ понизили налог на стоимость электронных и аудиокниг

Правительство приняло решение о снижении в два раза налога добавленную стоимость книг в электронном и аудио формате, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Кабмин распространил льготную ставку на 10% процентов на книги по образованию, науке и культуре, чтобы поддержать отрасль. Мишустин также указал на тот факт, что Россия всегда входила в список самых читающих стран. Принятое решение позволит людям приобретать издания в удобном для них формате и заниматься самообразованием.

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Автор: Илья Романович
#правительство #книги #ндс #мишустин

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