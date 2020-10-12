Власти РФ понизили налог на стоимость электронных и аудиокниг

Правительство приняло решение о снижении в два раза налога добавленную стоимость книг в электронном и аудио формате, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Кабмин распространил льготную ставку на 10% процентов на книги по образованию, науке и культуре, чтобы поддержать отрасль. Мишустин также указал на тот факт, что Россия всегда входила в список самых читающих стран. Принятое решение позволит людям приобретать издания в удобном для них формате и заниматься самообразованием.