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14:16   12 Октября 2020
Россия

Михеев: травлю Михалкова устроили «козявки», считающие себя большими людьми

Михеев: травлю Михалкова устроили «козявки», считающие себя большими людьми

Режиссер Никита Михалков поднял в передаче «Бесогон» историю с Алексеем Навальным. Он рассказал, кто является заказчиком истории с «отравлением» блогера, и обратил внимание зрителей на то, как оппоненты России пытаются использовать инцидент против Москвы.

При этом, подчеркнул Михалков, европейцы не проводят расследования и не вступают в диалог, выдвигая лишь требования.

«Кто заинтересован в этой борьбе? Кто, что называется, заказал Алексея Навального во всех смыслах?», — задался вопросами Михалков, отметив, что заинтересованными лицами здесь выступают президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Михеев: травлю Михалкова устроили «козявки», считающие себя большими людьми

После выхода программы российского режиссера начали травить. Как считает политолог Сергей Михеев, Михалков «наступил на больную мозоль» либералов, указав на политический окрас дела. В эфире телеканала «Царьград» эксперт заявил, что протестную кампанию раздувают «козявки», возомнившие себя большими людьми.

«Травля очень хорошо характеризует самих этих блогеров. В общем-то, это довольно мелкие люди с мстительными характерами, которые собственное раздутое самомнение ценят выше всего. Большинство из них просто пустое место», — говорит Михеев.

Михеев объяснил, почему Михалкова хотят утопить «козявки» из-за Навального

Защитники блогера вскормили в себе «нарциссическую сущность» и не могут с ней расстаться, уверен политолог.

«Но этим козявкам хочется мнить себя большими людьми, чуть ли не народными трибунами, носителями некой правды, — объяснил Михеев. — Они за счет этого живут. И если ты отберешь у них эти блоги, они пропадут».

В заключение политолог обратил внимание, что люди, которые травят Никиту Михалкова в интернете, зачастую даже не готовы к открытому диалогу.

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Автор: Александр Люблинский
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