Михеев: травлю Михалкова устроили «козявки», считающие себя большими людьми

Режиссер Никита Михалков поднял в передаче «Бесогон» историю с Алексеем Навальным. Он рассказал, кто является заказчиком истории с «отравлением» блогера, и обратил внимание зрителей на то, как оппоненты России пытаются использовать инцидент против Москвы.

При этом, подчеркнул Михалков, европейцы не проводят расследования и не вступают в диалог, выдвигая лишь требования.

«Кто заинтересован в этой борьбе? Кто, что называется, заказал Алексея Навального во всех смыслах?», — задался вопросами Михалков, отметив, что заинтересованными лицами здесь выступают президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

После выхода программы российского режиссера начали травить. Как считает политолог Сергей Михеев, Михалков «наступил на больную мозоль» либералов, указав на политический окрас дела. В эфире телеканала «Царьград» эксперт заявил, что протестную кампанию раздувают «козявки», возомнившие себя большими людьми.

«Травля очень хорошо характеризует самих этих блогеров. В общем-то, это довольно мелкие люди с мстительными характерами, которые собственное раздутое самомнение ценят выше всего. Большинство из них просто пустое место», — говорит Михеев.

Защитники блогера вскормили в себе «нарциссическую сущность» и не могут с ней расстаться, уверен политолог.

«Но этим козявкам хочется мнить себя большими людьми, чуть ли не народными трибунами, носителями некой правды, — объяснил Михеев. — Они за счет этого живут. И если ты отберешь у них эти блоги, они пропадут».

В заключение политолог обратил внимание, что люди, которые травят Никиту Михалкова в интернете, зачастую даже не готовы к открытому диалогу.