Украинцы смогут приобрести российскую вакцину от коронавируса

Украина может получить российскую вакцину от коронавируса. Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, речь идет о покупке разработанной российскими специалистами вакцины.

По словам представителя Кремля, все будет зависеть от того, как в Киеве сформулируют запрос. Украинское руководство пока не заявляло о желании приобрести вакцину.

"Обстоятельства одни: необходимо желание Украины получить эту вакцину. Президент, вы знаете, не исключил такую возможность", — заявил Песков.

Ситуация с коронавирусом на Украине в последнее время сильно ухудшилась. Из-за этого власти ужесточают введенные ранее ограничительные меры.