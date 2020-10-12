Песков: Москва готова помочь в решении проблемы ЛДНР

Российская сторона готова помочь в решении проблемы Донбасса. Об этом проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, Москва готова приложить усилия для решения проблемы Луганской и Донецкой народных республик.

Дмитрий Песков также обратил внимание, что проблемы Крыма не существует.

Стоит отметить, что украинский президент Владимир Зеленский ранее выразил готовность покинуть пост главы государства, если ему не удастся остановить боевые действия на территории страны.