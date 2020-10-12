Зеленский отрекся от мира в Донбассе по системе Станиславского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его стране может потребоваться новый лидер. В интервью BBC News Украина политик объяснил, что «другой человек» будет нужен в том случае, если он сам не сможет прекратить вооруженный конфликт в Донбассе.

«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами. <…> Я верю в это [установление мира в Донбассе]. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру», — сказал украинский лидер.

Зеленский обратил внимание, что с самого начала президентского срока (20 мая 2019 года) он «не цеплялся ни за рейтинги, ни за власть». По словам президента Украины, несколько лет назад мало кто в стране верил, что вооруженное столкновение между Киевом и Москвой возможно. Страны долгое время «жили бок о бок и уважали друг друга».

Однако теперь риторика Украины по отношению к России поменялась. Впрочем, вся политика Зеленского пока ограничена одной лишь риторикой, считает крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Он полагает, что заявление Зеленского о «другом человеке» на посту украинского лидера – не более, чем актерский трюк.

«Зеленский выдерживает определенную драматургию. Как уже очевидно для всего мира, президент Украины за пределами страны оказался слабым и неспособным лидером. В своей политике он продолжает все тупиковые линии, которым следовали и его предшественники. Поэтому единственная модель поведения, которая ему остается, это слова. Непрерывные эмоциональные выступления, которые должны затронуть слушателей», — сказал специалист.

Джаралла обратил внимание, что такая позиция Зеленского «выросла» из его образа политика от народа. С момента своего избрания президент постоянно пытается общаться с украинцами «на равных» и часто рассчитывает на их сочувствие. Интервью BBC News Украина еще одно тому подтверждение.

Жители Украины не всегда готовы слушать проникновенные речи своего лидера, допускает эксперт. Собеседник ПС убежден, что выступления Зеленского воспринимаются украинцами «либо с равнодушием, либо с презрением».

«Слов уже все наслушались. Украинцы хотели бы посмотреть, что он [Зеленский] из этого сделает. Но ничего не происходит. Сегодня сказал, завтра забыл. Ведь люди, ушедшие из команды Зеленского, подтверждают, что ему нравится власть, нравятся деньги, и он активно размышляет о том, как бы задержаться в кресле президента подольше», — добавил Джаралла.

По мнению эксперта, Зеленский не смог заручиться поддержкой националистов и завоевать уважение той части населения Украины, которая за него голосовала в мае 2019 года. Политолог посетовал, что Зеленского сложно рассматривать, как серьезного политического игрока — cкорее, как человека, который не должен был занять кресло президента.

«Это абсолютно случайный человек, который оказался на своем посту исключительно из-за чудовищного отчаяния и тупика, в котором ощущал себя украинский народ. Это была надежда на прорыв и чудо, на возрождение Украины. Но Зеленский даже не популист. Потому что популисты "давят" на эмоции населения и выражают точку зрения, с которой согласно большинство. Зеленского же не поддерживают», — отметил Джаралла.

В том, что Украину сможет вывести из тупика политик-профессионал, который будет действовать на геополитическом поле беспристрастно и твердо, эксперт усомнился. Он напомнил, что Киев находится под влиянием Вашингтона, который будет подавлять любые попытки укрепления власти в стране. Западу не нужен политик, ведущий Украину к самостоятельности на мировой арене.

Между тем Зеленский в интервью «Би-би-си» выразил надежду, что Украина сможет еще больше сблизиться с Североатлантическим альянсом:

«НАТО — это безопасность в нашем [украинском] регионе. Мы это понимаем, поэтому да, у нас мощная армия, у нас армия в 200 тысяч [человек], мы обновляем технику, но этого мало. И единственный шанс, на мой взгляд, об этом я говорю и США, и странам ЕС: если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать».

Президент Украины заверил, что вступление страны в НАТО даст России «очень важный сигнал». Однако, по мнению Джараллы, именно влияние Запада на украинские элиты тормозит развитие страны и провоцирует конфронтацию с Москвой. Ситуацию усугубляет одержимость власть имущих идеями национализма.

«Сейчас Украину могут спасти политики, которые способны маневрировать между Востоком и Западом. После государственного переворота 2014 года (после Майдана – прим. ред.) вся эта система сломана. Украинские элиты находятся под контролем Запада. Сами они заражены национализмом и ультранационализмом, которые не позволяют стране решиться на действия в своих интересах. Речь идет о нормализации отношений с Россией».

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».