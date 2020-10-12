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12:41   12 Октября 2020
Политика

Путин обратится к россиянам по поводу COVID-19 при необходимости

Путин обратится к россиянам по поводу COVID-19 при необходимости

Официальные представители Кремля прокомментировали вероятное обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к гражданам на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

Глава государства обратится к россиянам в связи с COVID-19 в том случае, если сочтет это необходимым, заявили в Кремле. Весной этого года Владимир Путин регулярно обращался к гражданам. В частности, он сообщал о мерах для борьбы с распространением заболевания.

Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там публикуются указы властей, нацеленные на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #обращение #коронавирус

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