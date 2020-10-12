Песков прокомментировал возможную ядерную сделку России и США

Говорить о достижении договоренностей по контролю над вооружениями пока рано. Такими словами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном заключении ядерной сделки между Москвой и Вашингтоном.

Ранее западные СМИ сообщили, что США и Россия договорились не размораживать свои ядерные арсеналы. В Америке об этом решении хотят объявить до начала президентских выборов, которые стартуют в Соединенных Штатах 3 ноября.