Политолог оценил вероятность ядерной войны из-за новых «суперспособностей» Трампа

В США обеспокоились психическим здоровьем Трампа. В интервью The New York Times профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг высказал предположение, что рассудок первого лица государства мог помутиться из-за побочных эффектов препаратов от коронавируса. Последствия, как полагает ученый, могут оказаться трагическими: вплоть до неадекватного приказа применить ядерное оружие.

Издание уточнило, что помимо курса лечения противовирусным препаратом «Ремдесивир», глава Белого дома принимал дексаметазон — стероид, способный вызвать чувство эйфории и даже неуязвимости, а также внезапные приливы энергии.

“The last finger I would want on the nuclear button is that of a president on drugs.” https://t.co/PnMxZFo1qB — William J. Broad (@WilliamJBroad) October 12, 2020

Кроме того, подчеркивается, что лечащий врач американского лидера не описывал в подробностях текущее состояние Трампа и те медикаменты, которые ему прописывал. Это, в свою очередь, может рассматриваться, как характерная попытка «напустить тумана в отношении состояния президентов», полагает Наранг.

«Проблема заключается в том, что декс [дексаметазон — прим. ред.] способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, а его никто не остановит, все будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению и от готовности конкретного дежурного в центре военного командования не принять приказ к исполнению», — приводит слова профессора The New York Times.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии «Политике Сегодня» допустил, что сомнения по большей части возникают из-за отсутствия четкой картины лечения Трампа от коронавирусной инфекции.

«Мы не знаем, какие препараты давали Трампу, нет четкой картины назначений. Сам по себе вариант, когда Трампа лечат чем-то, чем других не лечат, вызывает серьезные сомнения, потому что так не полагается. Если один человек официально выходит за рамки тех процедур или протоколов, которые приняты в США, то у нас возникают новые вопросы к американской медицинской системе», — выразил мнение собеседник ПС.

Впрочем, Брутер не исключил, что The New York Times симпатизирует демократам и стремится в очередной раз уколоть президента-республиканца. Отсюда попытки «напустить тумана» в сторону Трампа, создавая неопределенную картину о его здоровье. Особенно это характерно в условиях предвыборной гонки между Трампом и его главным оппонентом — бывшим вице-президентом Америки, демократом Джо Байденом.

«Мы вообще не знаем, о чем идет речь. Трамп в последний месяц — еще президент, а не президент по исполнению. Исполнять обязанности он будет еще до января, если проиграет [на выборах — прим. ред.]. Поэтому в любом случае Трампу не так много осталось. Я надеюсь, что ядерную войну за эти три недели он не начнет. А так, у меня все четыре года возникают сомнения в его ментальных возможностях. Поэтому я не думаю, что что-нибудь страшное может произойти из-за приема медикаментов», — подытожил американист.

Иного мнения придерживается директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. В разговоре с корреспондентом ПС он подчеркнул, что препарат, о котором идет речь, хорошо изучен медиками. Кроме того, известно, что Трамп принимал его меньше недели, а за это время он не способен оказать сильное воздействие.

«Я думаю, что он принимал не настолько продолжительное время и не в тех дозах, в результате которых может развиться подобное нарушение. Вообще-то препарат очень старый и хорошо изученный, и здесь ожидать каких-то неожиданных явлений и реакций довольно сложно. Трамп сам по себе часто ведет себя с позиции лидера, лидера нации, и здесь поверить в то, что у него какая-то эйфория развилась, очень сложно», — сказал Беспалов.

Впрочем, американские специалисты обратили внимание, что после заражения COVID-19 Дональд Трамп начал совершать непредсказуемые поступки и заявления.

В частности, газета The New York Times также сообщила, что Дональд Трамп хотел надеть майку с изображением Супермена, чтобы эффектно появиться на публике после выписки из медицинского центра. Основываясь на телефонных разговорах, газета утверждает, что Трамп должен был притвориться изнуренным, а через какое-то время скинуть пиджак и разорвать рубашку, под которой было бы изображение популярного героя комиксов. По замыслу, это могло стать для американских граждан символом несокрушимости здоровья президента. Однако Трамп отказался от этой затеи, подытожило издание.

На этот раз The New York Times заметила гиперактивность главы Белого дома в Twitter во время того, как он находился на лечении, а также ежедневные интервью по два-три раза в сутки после выписки.

Научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко в комментарии ПС обратила внимание, что любые публичные выступления Трампа, как правило, тщательно продуманы его приближенными. А потому выходка с Суперменом — вполне в стиле президента.

«Наверняка вокруг Трампа находится большое количество советников, которые не дали бы ему принять какие-то решения, которые бы серьезно сказались на его рейтинге. Мы знаем Трампа, как настоящего шоумена, который умеет правильно выступить на публике. Все его шаги такого рода очень хорошо продуманы. Почему бы и нет? Такая идея вполне могла возникнуть, потому что мы знаем, что Трамп сам любит такие яркие, широкие, очень эффектные жесты», — не сомневается эксперт.

О том, что президент США заразился коронавирусом, он сообщил сам в Twitter в пятницу, 2 октября. Положительный тест оказался и у его супруги Меланьи.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Однако уже 6 октября Трампа выписали из военного госпиталя, где он проходил лечение. Сразу после выписки глава государства отправился в Белый дом.

Сегодня Дональд Трамп проведет предвыборный митинг перед сторонниками. Это будет первое публичное выступление с момента заболевания инфекцией. Мероприятие пройдет в городе Сэнфорд штата Флорида.