Кремль подчеркнул важность московских соглашений по Нагорному Карабаху

Песков отметил, что российская сторона принимает во внимание сообщения о продолжающихся столкновениях в Карабахе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции подчеркнул, что в Кремле пристально наблюдают за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и приняли к сведению сообщения СМИ о продолжающихся в регионе столкновениях, однако осознают важность ранее заключенной договоренности.

"В Кремле видят сообщения о нарушениях перемирия в Карабахе, но считают московские договоренности очень важными на перспективу", — отметил Песков.

9 октября в Москве прошли трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху в которых приняли участие главы МИД России, Армении и Азербайджана. По итогам переговоров было принято решение о введении в регионе режима прекращения огня, который вступил в силу 10 октября. Однако боевые действия в Карабахе продолжились.

Утром пресс-центр при правительстве Армении заявил, что всего за сутки азербайджанские войска лишились свыше 200 военных при попытке развернуть наступление на южном фронте. Баку со своей стороны заявил, что арзербайджанские войска придерживаются действующего режима прекращения огня.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась 27 сентября, когда Ереван заявил, что азербайджанские войска развернули наступление по всей линии фронта и подвергли артобстрелу мирные поселения и город Степанакерт. В Баку заявили, что военная операция имела контрнаступательный характер и стала ответом на военную агрессию со стороны армянских войск.