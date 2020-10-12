Военный эксперт объяснил желание США усилить ВВС Финляндии

Госдепартамент США одобрил продажу самолетов американского производства Финляндии, сообщил в пятницу Пентагон. Европейская страна сможет приобрести истребители F-35 корпорации Lockheed Martin, либо три типа машин Super Hornet от Boeing. Сумма сделки в зависимости от выбора страны-покупателя в пользу одного из производителей составит от 12,5 до 14,7 миллиардов долларов.

Выбор Boeing предполагает в частности приобретение 14 самолетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G Growler — палубной единицы ВМС США, созданной на базе бомбардировщика-штурмовика F/A-18F Super Hornet.

Комментируя обозначенную сделку, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев выразил мнение, что потребности ВВС Финляндии в самолетах РЭБ удовлетворяются двумя единицами подобной техники.

«Финляндии в оперативном и стратегическом смысле такое количество самолетов радиоэлектронной борьбы не нужно. Именно 14. Для чего столько много? Кроме того, достаточно уже проведено исследований, опубликовано разных материалов о том, что на сегодняшний день американский самолет F-35 имеет около тысячи недостатков», — отметил Хатылев.

Рассуждая о защите российских границ от гипотетических посягательств, военный эксперт отметил, что самолеты РЭБ используются для прорыва систем противовоздушной обороны.

«Как это было в районе Крыма, когда американские самолеты и французский корабль подошли непосредственно к нейтральным водам, к нашим границам, и пытались воздействовать на систему С-400 "Триумф"», — напомнил Хатылев.

По его словам, тогда американские самолеты не только ставили помехи, но и вели разведку российских частотных диапазонов. Истребители-бомбардировщики F-35 и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G используют именно в таких случаях. Однако, как заметил специалист, системы ПВО С-400 способны справиться с этой угрозой.

«Для этого у нас системы противовоздушной обороны, действует истребительная авиация на дальних подступах до тысячи километров, а от 400 километров и менее действуют зенитно-ракетные войска. Ну и в каком-то промежутке во взаимодействии с истребительной авиацией. Мы уничтожаем воздушные цели, которые пытаются прорваться на нашу территорию, пытаются воздействовать, создавать коридоры проходов для других самолетов, ставят помехи, пытаются создать условия для прорыва системы противовоздушной обороны», — подытожил Хатылев.

Ранее о планах закупить американские истребители F-35 с ракетами большой дальности, которые можно запустить вне зоны поражения ПВО, заявила Япония. Тогда первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин не исключил, что таким образом Токио осваивает оборонный бюджет, а не планирует ударить по российским кораблям или авиабазам.