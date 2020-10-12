Лавров: боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются

Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной, несмотря на ранее согласованный режим прекращения огня. О продолжении боевых действий сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

Оценку происходящим в Нагорном Карабахе событиям Сергей Лавров дал в ходе встречи со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, который прибыл в Москву с официальным визитом. Договоренности о прекращении огня в полной мере не соблюдаются. Москва рассчитывает на то, что контакты Баку и Еревана смогут обеспечить стабилизацию обстановки.

После встречи в Москве представители Азербайджана и Армении согласовали режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Несмотря на принятое решение, на некоторых участках продолжается широкомасштабный бой с применением беспилотников и артиллерии.