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12:19   12 Октября 2020
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Депутата гордумы Хабаровска исключили из ЛДПР за избиение пенсионера

Депутата гордумы Хабаровска исключили из ЛДПР за избиение пенсионера

Сотрудник Хабаровской городской думы от ЛДПР Игорь Соколов лишился членства в партии за избиение пожилого мужчины. Об этом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил на своей странице в Instagram.

Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и ЕАО завел уголовное дело по пункту "д" ч.2 ст. 111 УК РФ в отношении Соколова. Его исключили из рядов либерал-демократов. По словам врио губернатора Дегтярева, "покрывать таких деятелей партия не будет".

Сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные мероприятия в отношении Соколова об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время пострадавший пенсионер находится в больнице.

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Автор: Яна Либерман
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