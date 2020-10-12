Депутата гордумы Хабаровска исключили из ЛДПР за избиение пенсионера

Сотрудник Хабаровской городской думы от ЛДПР Игорь Соколов лишился членства в партии за избиение пожилого мужчины. Об этом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил на своей странице в Instagram.

Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и ЕАО завел уголовное дело по пункту "д" ч.2 ст. 111 УК РФ в отношении Соколова. Его исключили из рядов либерал-демократов. По словам врио губернатора Дегтярева, "покрывать таких деятелей партия не будет".

Сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные мероприятия в отношении Соколова об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время пострадавший пенсионер находится в больнице.