Лысаков может потерять место в "Единой России" из-за хамства

Президиум фракции поднимет вопрос о снятии полномочий с первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, передает REGNUM.

Лидер "Единой России" Сергей Неверов сообщил об этом журналистам. Как только члены фракции обсудят этот вопрос, решение вынесут на Совет Думы. Причиной разбирательств стали "некорректные, хамские и неуместные" высказывания со стороны Лысакова.