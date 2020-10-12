12:11 12 Октября 2020Политика
Лысаков может потерять место в "Единой России" из-за хамства
Президиум фракции поднимет вопрос о снятии полномочий с первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, передает REGNUM.
Лидер "Единой России" Сергей Неверов сообщил об этом журналистам. Как только члены фракции обсудят этот вопрос, решение вынесут на Совет Думы. Причиной разбирательств стали "некорректные, хамские и неуместные" высказывания со стороны Лысакова.
"При этом, оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. И в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции", — подытожил Неверов.