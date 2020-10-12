Неизвестный избил в Афинах бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Юноша в капюшоне внезапно набросился на политика и несколько раз ударил его по голове, пишет РЕН ТВ.

Бывший президент Грузии и глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили подвергся нападению в Афинах. В столице Греции политик планировал встречу с грузинскими эмигрантами, но вместо этого стал жертвой нападения, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Согласно предварительным данным, Саакашвили окружили незнакомые дамы по пути в кинотеатр, где он должен был встретиться с местными жителями. В какой-то момент на него набросился неизвестный юноша в капюшоне и несколько раз ударил экс-главу государства по голове. К месту происшествия тут же вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сейчас они выясняют все детали ЧП. Информация о состоянии Михаила Саакашвили уточняется.