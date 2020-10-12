ФАН и Медиагруппа "Патриот" поднимут проблемы сексуального просвещения в РФ

Онлайн-эфир на тему "Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата" проведут Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 12 октября в 14:00.

Большая часть сексуальной индустрии в России находится вне закона в отличие от стран Евросоюза. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод извиняется за секс с 15-летней девушкой. Однако половой акт не стал поводом ни для уголовного дела, ни для отставки. Власти многих стран легализовали проституцию и разрешили съемки порнографии.

Россия в этом вопросе занимают консервативную позицию. Несмотря на работу секс-шопов и развитие вебкам-сервисов, вопрос о легализации проституции не стоит на повестке дня, а за распространение порнографии можно стать фигурантом уголовного дела. Вопросы полового просвещения в школах, запрет секс-шопов и многое другое обсудят в своем эфире ФАН и Медиагруппа "Патриот". К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты всех СМИ.