Выход Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ обернется неприятными последствиями

Страны Балтии ради достижения имиджевых результатов готовы до конца пройти путь к «энергетическому суверенитету». При этом они не считаются с техническими и экономическими трудностями, которыми оборачивается для них выход из энергокольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ).

Об этом пишет издание Baltnews, отмечая, что прибалтийские страны не имеют возможности направлять или хотя бы контролировать процессы, в которых участвуют. Поэтому они могут позволить себе лишь политическую браваду в отношении БРЭЛЛ.

Страны Балтии продолжают упорствовать в своем желании максимально отдалиться от России. Выход Литвы, Латвии и Эстонии из БРЭЛЛ к 2025 году, по словам местных политиков, поможет им стать энергетически независимыми от большого восточного соседа. При этом никого не смущает, что приобретаемая таким образом «независимость» прибалтов будет полностью зависеть от финансирования из Евросоюза.

Также никого особенно не заботит экономическая целесообразность «энергонезависимости» от России. Например, после того, Литва в 2016 году запустила энергокабель Nordbalt из Швеции, тарифы на электричество для потребителей выросли в несколько раз. Однако местных политиков это не смутило и не остановило. Теперь страны Балтии ведут борьбу против запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), которая могла бы обеспечить их дешевой электроэнергией.

Литва, Латвия и Эстония не в состоянии самостоятельно оплатить даже проведение инфраструктурных работ по присоединению их электросетей к материковой Европе. Большую часть средств на прокладку подводного кабеля Harmony Link из Польши в Литву оплатит Евросоюз.

По словам главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз намерен выделить 720 миллионов евро на синхронизацию энергосистем Прибалтики с континентальной Европой.

«Это решение сократит сверхзависимость региона от одного источника энергии, соединив его в полной гармонии с остальной Европой», — заявила глава ЕК, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

Таким образом Евросоюз берет на себя финансовые вопросы проекта, технической стороной займется европейская сеть системных операторов снабжения электроэнергией ENTSO-E. Самим же прибалтам остается только политическая бравада, делает вывод автор материала. По его словам, в ситуации, когда страны Балтии не имеют возможности ни направлять, ни контролировать происходящие процессы, не совсем понятно, о какой энергетической независимости идет речь.