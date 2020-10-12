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11:41   12 Октября 2020
Происшествия

Мужчина выстрелил в живот врачу на автостоянке в Петербурге

Мужчина выстрелил в живот врачу на автостоянке в Петербурге

Полиция задержала мужчину, который выстрелил во врача из газового пистолета во время конфликта из-за места для парковки. Инцидент произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Стрелявшего задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавший сейчас находится в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает главк МВД по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, сообщение об инциденте на улице Народного Ополчения поступило стражам порядка поздно вечером в воскресенье, пишет ТАСС. Установлено, что возле стоянки мужчина выстрелил из газового пистолета врачу поликлиники в живот. Конфликт между ними произошел из-за парковочного места.

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Автор: Илья Романович
#петербург #парковка #врач #выстрел

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