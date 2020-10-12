Более 70 полномочий президента Белоруссии перенесут на другие органы власти

Более 70 полномочий президента перенесутся на другие уровни власти. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко считает, что необходимо снять несоответствующие полномочия с президента и перенести на другие органы власти. Какие полномочия главы государства будут перенаправлены, неизвестно. Белорусский лидер ранее не раз указывал на необходимости перераспределения полномочий во время разговора про конституционную реформу.