11:40 12 Октября 2020Политика
Более 70 полномочий президента Белоруссии перенесут на другие органы власти
Более 70 полномочий президента перенесутся на другие уровни власти. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко считает, что необходимо снять несоответствующие полномочия с президента и перенести на другие органы власти. Какие полномочия главы государства будут перенаправлены, неизвестно. Белорусский лидер ранее не раз указывал на необходимости перераспределения полномочий во время разговора про конституционную реформу.