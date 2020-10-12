Facebook заблокировал рекламу репчатого лука из-за "излишней сексуальности"

Компания Facebook заблокировала рекламу репчатого лука из-за "излишней сексуальности". Это говорит о наличии "шизофрении", отметил журналист, блогер и общественный деятель Армен Гаспарян.

Рекламу разместило в Сети канадское фермерское хозяйство, Facebook посчитал фото лука излишне сексуальным. Изображение овоща напомнило соцсети женскую грудь. Гаспарян назвал это признаком шизофрении, которую срочно нужно лечить, пишет Nation News. Блогер убежден, что сотрудникам соцсети пора обратиться к квалифицированным врачам.

"Еще можно, наверное, блокировать видео с попугаями. Вдруг они пытаются куда-то вторгнуться, в выборы, например?", – заявил журналист.

Также Гаспарян признался, что больше не пользуется Facebook, поскольку из-за политики соцсети и цензуры она перестала быть ему интересной.