Ефремов нашел в тюрьме новое увлечение

Актер Михаил Ефремов в СИЗО увлекся игрой в пинг-понг. Он попросил родственников принести ему новые ракетки.

Артист отбывает срок в московском СИЗО-5. Осужденному доступно посещение спортзала. Это отдельная камера, которую переделали под тренировочную комнату. Внутри стоят несколько тренажеров, беговая дорожка и стол для настольного тенниса. Ефремов играет в пинг-понг с сокамерниками.

По словам правозащитника Ивана Мельникова, Ефремов также отвечает на многочисленные письма фанатов.

Михаил Ефремов в центре Москвы устроил смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Судебные разбирательства шли около четырех месяцев. В результате суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии.