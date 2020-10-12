Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:35   12 Октября 2020
Происшествия

Ефремов нашел в тюрьме новое увлечение

Ефремов нашел в тюрьме новое увлечение

Актер Михаил Ефремов в СИЗО увлекся игрой в пинг-понг. Он попросил родственников принести ему новые ракетки.

Артист отбывает срок в московском СИЗО-5. Осужденному доступно посещение спортзала. Это отдельная камера, которую переделали под тренировочную комнату. Внутри стоят несколько тренажеров, беговая дорожка и стол для настольного тенниса. Ефремов играет в пинг-понг с сокамерниками.

По словам правозащитника Ивана Мельникова, Ефремов также отвечает на многочисленные письма фанатов.

Михаил Ефремов в центре Москвы устроил смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Судебные разбирательства шли около четырех месяцев. В результате суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#дтп #сизо #тюрьма #срок #ефремов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров