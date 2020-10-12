Ученые Японии сообщили, как долго COVID-19 сохраняется на коже человека

Коронавирус на теле человека может оставаться в среднем в течение девяти часов, считают японские медики. Однако это время можно сократить до минимума, сообщает издание Asahi.

Ученые провели эксперимент. Они взяли образцы кожи и поместили на них по 100 тысяч коронавирусов и вирусов гриппа. Вирус гриппа исчез буквально через пару часов, а COVID-19 держался до одиннадцати часов.

Выяснилось, что если человек регулярно моет руки под проточной водой, то количество вируса уменьшается почти в сто раз. А использование мыла сокращает его практически до минимума. Но в этом случае руки придется мылить не менее пятнадцати секунд, считают японские ученые.