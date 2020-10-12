Евросоюз продлил санкции по химоружию еще на год

Европейский союз продлил срок действия санкций по химическому оружию до 16 октября 2021 года. Об этом стало известно из заявления Совета ЕС, распространенного 12 октября.

Санкции Евросоюза по химоружию действуют против девяти человек, в том числе в отношении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова по делу Скрипалей, говорится в сообщении.

Власти Великобритании заявили о якобы причастности граждан России к химическому нападению на Сергея Скрипаля в 2018 году, однако их заявления было голословны.