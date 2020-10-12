11:18 12 Октября 2020Политика
Евросоюз продлил санкции по химоружию еще на год
Европейский союз продлил срок действия санкций по химическому оружию до 16 октября 2021 года. Об этом стало известно из заявления Совета ЕС, распространенного 12 октября.
Санкции Евросоюза по химоружию действуют против девяти человек, в том числе в отношении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова по делу Скрипалей, говорится в сообщении.
Власти Великобритании заявили о якобы причастности граждан России к химическому нападению на Сергея Скрипаля в 2018 году, однако их заявления было голословны.