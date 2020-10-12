Баку заявил, что ВС Азербайджана строго соблюдают перемирие в Карабахе

Азербайджанская армия строго соблюдает режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана в понедельник, 12 октября.

В этот же день пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян сообщала, что ВС Азербайджана ведут интенсивный артиллерийский огонь на южном направлении в НКР.

Режим перемирия вступил в силу 10 октября после многочасовых переговоров в Москве. Однако в тот же день Армения и Азербайджан начали обвинять друг друга в несоблюдении мирных соглашений.