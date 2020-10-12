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11:17   12 Октября 2020
Армия

Баку заявил, что ВС Азербайджана строго соблюдают перемирие в Карабахе

Баку заявил, что ВС Азербайджана строго соблюдают перемирие в Карабахе

Азербайджанская армия строго соблюдает режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана в понедельник, 12 октября.

В этот же день пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян сообщала, что ВС Азербайджана ведут интенсивный артиллерийский огонь на южном направлении в НКР.

Режим перемирия вступил в силу 10 октября после многочасовых переговоров в Москве. Однако в тот же день Армения и Азербайджан начали обвинять друг друга в несоблюдении мирных соглашений.

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Автор: Василий Пименов
#азербайджан #армения #карабах

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