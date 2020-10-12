В Таджикистане победил Рахмон. Почему это хорошо и плохо для России

На президентских выборах в Таджикистане, прошедших 11 октября 2020 года, победил Эмомали Рахмон. Председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода сообщил, что за действующего президента проголосовало больше 90% избирателей.

«По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей или 3,8 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,2 миллиона избирателей», — заявил он после подсчета всех бюллетеней.

В беседе с «Политикой Сегодня» руководитель департамента стран СНГ «Институт политических исследований», политолог Алексей Бычков допустил, что после такого значительного перевеса в пользу одного кандидата в стране может повториться «киргизский сценарий». Напомним, что в соседней с Таджикистаном республике с 5 октября (после парламентских выборов) проходят массовые протесты. В Бишкеке введен повторный режим чрезвычайного положения.

«Учитывая ситуацию турбулентности, которая сейчас творится повсюду, исключать этого [массовых протестов в Таджикистане — прим. ред.] нельзя. Однако важно отметить, что в Таджикистане, в отличие от Киргизии, принципы авторитарного руководства управления государством гораздо более сильны. Таджикистан не был свидетелем так называемых цветных революций на своей территории. Внешние факторы почти никогда не влияли на внутреннюю политику страны. Поэтому граждане страны более осмотрительно относятся к такому проявлению своей воли, как протесты», — объяснил эксперт.

Вокруг России происходит серьезный процесс дестабилизации, который может коснуться и Таджикистана, считает Бычков. Республика подвержена влиянию «внешнеисламского фактора»: она находится рядом с Афганистаном. На фоне этого прошедшие выборы могут служить как показателем стабильности Таджикистана, так и поводом для беспокойства, добавил специалист.

Впрочем, Эмомали Рахмон для жителей страны остается значительным авторитетом, поэтому такая весомая поддержка избирателей на выборах вполне объяснима:

«Рахмон – это лидер нации и аксакал. Его влияние проецируется на всю внутриполитическую ситуацию в государстве. Ведь Рахмон является тем лидером, который остановил гражданскую войну в Таджикистане. После этого народное доверие к нему практически нерушимо».

Этнический конфликт в Таджикистане разгорелся в мае 1992 года и продлился шесть лет. Сторонникам центральной власти противостояла ОТО — Объединенная таджикская оппозиция. Она образовалась после провозглашения независимости страны в результате распада СССР.

Перемирие было подписано в Москве 27 июня 1997 года. Тогда стороны конфликта решили оставить на посту президента сторонника светского правления Эмомали Рахмона. За несколько месяцев до этого политик вместе с лидером Объединенной таджикской оппозиции Саидом Абдулло Нури подписали соглашение, которое включало оппозицию в правительство. После этого шага сторонники ОТО согласились пойти на уступки и вести переговоры о перемирии.

Для России важна стабильность в Таджикистане, подчеркнул Бычков. Страна является «последним рубежом перед исламским миром». Если внешние силы попытаются «расшатать» политическую ситуацию в Душанбе и устроить протесты, Москва должна будет предпринять все меры для налаживания диалога между митингующими и правительством.

Бычков считает, что победу Рахмона трудно назвать неожиданной. Действующий президент выстроил в стране политическую систему, которая опирается на интересы нации. При этом такой вектор не всегда шел на пользу отношениям Таджикистана с Россией.

«Победа Рахмона вполне ожидаема, и связано это не с какой-то масштабностью его политической фигуры. На протяжении всего своего правления он укрепляет свою нацию и держит остальных политиков в ежовых рукавицах. В большинстве регионов страны происходит вытеснение русского языка. Даже был такой указ, который запрещал регистрировать детей, у которых фамилии имеют славянские окончания "ин", "ев", "ов" и так далее. Для Москвы это, скорее, негативный звонок», — подытожил политолог.

Помимо Рахмона на пост президента баллотировался Рустам Латифзод от «Аграрной партии Таджикистана» (АПТ). На прошлых выборах в 2006 и 2013 годах кандидаты от «аграриев» набирали 5,2% и 4,6%, соответственно. Партия придерживается центристских позиций и имеет семь мандатов из 63 в парламенте Таджикистана.

От «Партии экономических реформ» на президентское кресло рассчитывал Рустам Рахматзода. Левые силы были представлены «Социалистической партией Таджикистана» и «Коммунистической партией». Кандидатом от социалистов был Абдухалим Гаффорзода, от их более радикальных товарищей — Миродж Абдуллоев.

Эмомали Рахмон возглавляет Таджикистан с 1992 года. Для него прошедшие 11 октября выборы стали пятыми. За демократическим процессом голосования наблюдали члены ЦИК России Антон Лопатин и Евгений Шевченко. По их словам, активность избирателей на посещенных ими участках была высокой.