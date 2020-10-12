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10:50   12 Октября 2020
Политика

Зеленский готов покинуть пост президента из-за войны в Донбассе

Зеленский готов покинуть пост президента из-за войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский готов сложить полномочия и уйти в отставку из-за войны в Донбассе. Об этом он заявил в беседе Би-би-си HARDtalk.

Зеленский сообщил, что он не цепляется ни за рейтинги, ни за власть, поэтому готов освободить кресло президента, если у него не получится закончить гражданскую войну. Политик утверждает, что Киев может выполнить Минские соглашения, но против закрепить изменения в Конституции Украины. Лидер Незалежной руководит страной полтора года, однако война продолжается. Также власти Киева не желают наладить диалог с жителями Донбасса.

Украинский глава ранее заявил, что невозможно провести выборы в Донбассе, пока Киева не контролирует эти территории. Выборы должны быть честными и с соблюдением международных стандартов.

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Автор: Ирина Большунова
#донбасс #украина #зеленский

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