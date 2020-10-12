Оперштаб сообщил о 13 592 новых случаях COVID-19 в России

Появились оперативные данные о количестве новых случаев COVID-19 в России. По данным оперативного штаба, за сутки в стране положительные тесты на коронавирус получили 13 592 человека. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни.

Летальных исходов зарегистрировано 125. От новой инфекции излечились 3 793 пациента.

За весь период пандемии в РФ подтвердили 1 312 310 случаев коронавируса. Болезнь унесла жизни 22 722 человек. Выздоровели 1 024 235 граждан.