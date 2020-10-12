Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:57   12 Октября 2020
Россия

«Где сидел Хрущев, когда стучал ботинком по столу?»

«Где сидел Хрущев, когда стучал ботинком по столу?»

60 лет назад — 12 октября 1960 года — Никита Хрущев произнес легендарную речь на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Выступление получилось ярким и экспрессивным: советский генсек призывал освободить Африку от колониального гнета, но в историю вошло другое. Самый частый вопрос, по сей день задаваемый гидам на экскурсиях в штаб-квартире ООН — «Где сидел Хрущев, когда стучал ботинком по столу?».

С чего все началось

Неопровержимый факт: в самом выступлении Хрущева с трибуны ГА никакого ботинка не фигурировало, несмотря на слухи и даже фотомонтаж, сделанный британской газетой Time относительно недавно. В тот день генсек призывал к «освобождению всех народов из-под колониального гнета», а закончил предупреждением: если ООН «не примет предложений по ликвидации колониального режима, то у народов угнетенных стран не остается другого выхода, кроме как взяться за оружие».

Выступал в ООН и делегат от Филиппин — острова получили независимость от США в 1946 году, но все равно оставались под мощным экономическим и политическим влиянием Штатов и выступали против СССР. Филиппинский политик «в тему» колониализма утверждал, что Восточная Европа была «лишена политических и гражданских прав» и фактически «поглощена Советским Союзом».

«Почему этот холуй американского империализма выступает? Он не процедурный вопрос затрагивает! И председатель [Генассамблеи ООН, — прим. ред.], который симпатизирует этому колониальному господству, не останавливает его!», — позже ответил филиппинцу Хрущев с трибуны, но все еще без ботинка в руках.

А что было дальше?

Ботинок Хрущева. Что на самом деле происходило в ООН 60 лет назад

Американская версия событий

Антисоветский выпад делегации из Филиппин возмутил Хрущева. После удара обоими кулаками по столу советский лидер якобы снял правую туфлю (мокасину или сандалию), помахал ей, а затем начал стучать по столу, громче и громче, пока все в зале не обратили внимание. Это утверждает американский историк, автор книги «Хрущев: Человек и его эпоха» Уильям Таубман.

Аналогичную версию произошедшего предложила читателям газета The New York Times, чьи журналисты присутствовали на заседании. Формулировка была ожидаемой.

«Хрущев размахивал своим ботинком и стучал им по столу, добавив это к длинному списку раздражающих выходок [советской делегации, — прим. ред.] на Генассамблее».

Ботинок Хрущева. Что на самом деле происходило в ООН 60 лет назад

Российская версия событий

Сын Никиты Сергеевича, Сергей Хрущев, вместе с отцом присутствовал в зале ООН 60 лет назад. В одном из интервью от 2009 года он назвал статью NYT «дурацкой» и рассказал, как все было на самом деле.

Когда генсек вошел в зал, его со всех сторон обступили журналисты и один из них наступил ему на пятку — «сандаль» слетел. Хрущев его не стал надевать — наклоняться перед камерами полному генсеку неудобно. Он прошел к своему месту в одной туфле, а вторую ему принесли служащие, поставили на стол и накрыли салфеткой.

Это было как раз во время выступления представителя Филиппин, говорит Сергей Хрущев. После обвинений в сторону СССР делегат от Румынии стал кричать на филиппинца. Глава СССР поднял руку, чтобы взять слово, но председательствующий посол Ирландии этого не увидел.

«Хрущев помахал одной рукой, второй, а затем взял свой сандаль и помахал уже им, потом, как я думаю, он все же постучал им по своему столу и был наконец замечен. Советский лидер бросил свой сандаль и ушел выступать как был — в одном сандале… <…> Журналистов при этом не было, они прибежали только потом, и уже вскоре появилась дурацкая статья в New York Times о том, что Хрущев барабанил своим ботинком по трибуне, снимал его и надевал», — рассказал Сергей Хрущев в интервью «Российской газете».

Америка обладает одним гигантским преимуществом — «она заставляет людей думать так, как она этого хочет», а история с ботинком — «из той же серии», заключил сын генсека.

Ботинок Хрущева. Что на самом деле происходило в ООН 60 лет назад

Что тут не сходится

Казалось бы, все уже известно. Но эмоциональное поведение советского лидера в ООН обросло легендами не просто так. Даже «показания» американских журналистов расходятся. Например, фотограф журнала Life Джон Лонгард, присутствовавший на заседании вместе с корреспондентом NYT, утверждает, что Хрущев «точно не стучал по столу туфлей», но «безусловно, собирался это сделать».

Однако версия Лонгарда идет вразрез с заявлением сына Хрущева: фотограф говорит, что генсек все-таки снял туфлю, положил ее на стол и показал свободной рукой, что собирается стукнуть ей по столу. Журналисты направили камеры на выступающего в ожидании, но Хрущев надел туфлю на ногу и ушел с трибуны.

Советский дипломат Андрей Громыко, в течение 28 лет возглавлявший МИД СССР, тоже присутствовал на заседании и сидел рядом с Хрущевым. Он в своих воспоминаниях однозначно свидетельствует: генсек стучал ботинком по столу. А дело происходило во время выступления главы британкой делегации Гарольда Макмиллана, а вовсе не представителя Филиппин.

«Вдруг в той части речи, где Макмиллан употребил особенно резкие слова по адресу Советского Союза и его друзей, Хрущев нагнулся, снял с ноги ботинок и стал с силой стучать им по столу, за которым сидел. А так как перед ним никаких бумаг не было, то звук от удара ботинка по дереву получался основательный и разносился по всему залу», — пишет Громыко в книге «Памятное».

Ботинок Хрущева. Что на самом деле происходило в ООН 60 лет назад

Но вернемся к журналистике. Версия американских корреспондентов известна, стоит послушать советскую прессу.

Вот что говорил на съезде КПСС в 1961 году Алексей Аджубей — советский журналист, главред двух уважаемых советских изданий «Комсомольская правда» и «Известия».

«Может быть, это и шокировало дипломатических дам западного мира, но просто здорово было, когда товарищ Н. С. Хрущев однажды, во время одной из провокационных речей, которую произносил западный дипломат, снял ботинок и начал им стучать по столу. (Бурные аплодисменты. Смех). Всем сразу стало ясно: мы решительно против, мы не хотим слушать такие речи!», — сказано в стенограмме съезда.

Причем Никита Сергеевич, продолжает Аджубей, ботинок положил таким образом, что носок ботинка почти упирался в шею франкистского министра иностранных дел («впереди нашей делегации сидела делегация фашистской Испании»), но не полностью.

«В данном случае была проявлена дипломатическая гибкость! (Смех. Бурные аплодисменты)», — говорится в стенограмме.

И если «ботинок Хрущева» признали и озвучили даже на официальном уровне (а официальнее съезда КПСС в то время ничего не могло быть), возможно, журналисты The New York Times вовсе и не соврали, хотя и потрудились над, мягко говоря, недружественной расстановкой акцентов.

Впрочем… Может быть и тут советскими политиками была проявлена дипломатическая гибкость, и американский «фейк-ньюс» в СССР смогли обратить в свою пользу, лишний раз демонстрируя бескомпромиссность, решительность и креативность генсека. Ведь если помнят спустя 60 лет, будут помнить и спустя век.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#оон #история #ссср #хрущев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров