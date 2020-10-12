60 лет назад — 12 октября 1960 года — Никита Хрущев произнес легендарную речь на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Выступление получилось ярким и экспрессивным: советский генсек призывал освободить Африку от колониального гнета, но в историю вошло другое. Самый частый вопрос, по сей день задаваемый гидам на экскурсиях в штаб-квартире ООН — «Где сидел Хрущев, когда стучал ботинком по столу?».

С чего все началось

Неопровержимый факт: в самом выступлении Хрущева с трибуны ГА никакого ботинка не фигурировало, несмотря на слухи и даже фотомонтаж, сделанный британской газетой Time относительно недавно. В тот день генсек призывал к «освобождению всех народов из-под колониального гнета», а закончил предупреждением: если ООН «не примет предложений по ликвидации колониального режима, то у народов угнетенных стран не остается другого выхода, кроме как взяться за оружие».

Выступал в ООН и делегат от Филиппин — острова получили независимость от США в 1946 году, но все равно оставались под мощным экономическим и политическим влиянием Штатов и выступали против СССР. Филиппинский политик «в тему» колониализма утверждал, что Восточная Европа была «лишена политических и гражданских прав» и фактически «поглощена Советским Союзом».

«Почему этот холуй американского империализма выступает? Он не процедурный вопрос затрагивает! И председатель [Генассамблеи ООН, — прим. ред.], который симпатизирует этому колониальному господству, не останавливает его!», — позже ответил филиппинцу Хрущев с трибуны, но все еще без ботинка в руках.

А что было дальше?

Американская версия событий

Антисоветский выпад делегации из Филиппин возмутил Хрущева. После удара обоими кулаками по столу советский лидер якобы снял правую туфлю (мокасину или сандалию), помахал ей, а затем начал стучать по столу, громче и громче, пока все в зале не обратили внимание. Это утверждает американский историк, автор книги «Хрущев: Человек и его эпоха» Уильям Таубман.

Аналогичную версию произошедшего предложила читателям газета The New York Times, чьи журналисты присутствовали на заседании. Формулировка была ожидаемой.

«Хрущев размахивал своим ботинком и стучал им по столу, добавив это к длинному списку раздражающих выходок [советской делегации, — прим. ред.] на Генассамблее».

Российская версия событий

Сын Никиты Сергеевича, Сергей Хрущев, вместе с отцом присутствовал в зале ООН 60 лет назад. В одном из интервью от 2009 года он назвал статью NYT «дурацкой» и рассказал, как все было на самом деле.

Когда генсек вошел в зал, его со всех сторон обступили журналисты и один из них наступил ему на пятку — «сандаль» слетел. Хрущев его не стал надевать — наклоняться перед камерами полному генсеку неудобно. Он прошел к своему месту в одной туфле, а вторую ему принесли служащие, поставили на стол и накрыли салфеткой.

Это было как раз во время выступления представителя Филиппин, говорит Сергей Хрущев. После обвинений в сторону СССР делегат от Румынии стал кричать на филиппинца. Глава СССР поднял руку, чтобы взять слово, но председательствующий посол Ирландии этого не увидел.

«Хрущев помахал одной рукой, второй, а затем взял свой сандаль и помахал уже им, потом, как я думаю, он все же постучал им по своему столу и был наконец замечен. Советский лидер бросил свой сандаль и ушел выступать как был — в одном сандале… <…> Журналистов при этом не было, они прибежали только потом, и уже вскоре появилась дурацкая статья в New York Times о том, что Хрущев барабанил своим ботинком по трибуне, снимал его и надевал», — рассказал Сергей Хрущев в интервью «Российской газете».

Америка обладает одним гигантским преимуществом — «она заставляет людей думать так, как она этого хочет», а история с ботинком — «из той же серии», заключил сын генсека.

Что тут не сходится

Казалось бы, все уже известно. Но эмоциональное поведение советского лидера в ООН обросло легендами не просто так. Даже «показания» американских журналистов расходятся. Например, фотограф журнала Life Джон Лонгард, присутствовавший на заседании вместе с корреспондентом NYT, утверждает, что Хрущев «точно не стучал по столу туфлей», но «безусловно, собирался это сделать».

Однако версия Лонгарда идет вразрез с заявлением сына Хрущева: фотограф говорит, что генсек все-таки снял туфлю, положил ее на стол и показал свободной рукой, что собирается стукнуть ей по столу. Журналисты направили камеры на выступающего в ожидании, но Хрущев надел туфлю на ногу и ушел с трибуны.

Советский дипломат Андрей Громыко, в течение 28 лет возглавлявший МИД СССР, тоже присутствовал на заседании и сидел рядом с Хрущевым. Он в своих воспоминаниях однозначно свидетельствует: генсек стучал ботинком по столу. А дело происходило во время выступления главы британкой делегации Гарольда Макмиллана, а вовсе не представителя Филиппин.

«Вдруг в той части речи, где Макмиллан употребил особенно резкие слова по адресу Советского Союза и его друзей, Хрущев нагнулся, снял с ноги ботинок и стал с силой стучать им по столу, за которым сидел. А так как перед ним никаких бумаг не было, то звук от удара ботинка по дереву получался основательный и разносился по всему залу», — пишет Громыко в книге «Памятное».

Но вернемся к журналистике. Версия американских корреспондентов известна, стоит послушать советскую прессу.

Вот что говорил на съезде КПСС в 1961 году Алексей Аджубей — советский журналист, главред двух уважаемых советских изданий «Комсомольская правда» и «Известия».

«Может быть, это и шокировало дипломатических дам западного мира, но просто здорово было, когда товарищ Н. С. Хрущев однажды, во время одной из провокационных речей, которую произносил западный дипломат, снял ботинок и начал им стучать по столу. (Бурные аплодисменты. Смех). Всем сразу стало ясно: мы решительно против, мы не хотим слушать такие речи!», — сказано в стенограмме съезда.

Причем Никита Сергеевич, продолжает Аджубей, ботинок положил таким образом, что носок ботинка почти упирался в шею франкистского министра иностранных дел («впереди нашей делегации сидела делегация фашистской Испании»), но не полностью.

«В данном случае была проявлена дипломатическая гибкость! (Смех. Бурные аплодисменты)», — говорится в стенограмме.

И если «ботинок Хрущева» признали и озвучили даже на официальном уровне (а официальнее съезда КПСС в то время ничего не могло быть), возможно, журналисты The New York Times вовсе и не соврали, хотя и потрудились над, мягко говоря, недружественной расстановкой акцентов.

Впрочем… Может быть и тут советскими политиками была проявлена дипломатическая гибкость, и американский «фейк-ньюс» в СССР смогли обратить в свою пользу, лишний раз демонстрируя бескомпромиссность, решительность и креативность генсека. Ведь если помнят спустя 60 лет, будут помнить и спустя век.