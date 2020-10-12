Ереван обвинил Баку в срыве посреднической миссии РФ

Армения обвинила Азербайджан в срыве посреднической миссии России в решении вопроса по Нагорному Карабаху.Так утверждает главный советник премьер-министра Армении, экс-министр обороны, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян, пишет ТАСС.

Сейчас в Нагорном Карабахе ведутся военные действия, несмотря на то, во время переговоров в Москве стороны приняли решение прекратить огонь, заявил Арутюнян. Планировалось, что страны обменяются пленными и телами погибших.

По мнению советника, продолжение боев указывает на давление Турции на Баку. Азербайджан хочет укрепить позиции Турции, поэтому срывает посредническую миссию России в урегулировании конфликта.