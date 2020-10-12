Неизвестные открыли огонь по автомобилю полиции в Дагестане. Местным правоохранителям удалось ликвидировать злоумышленников, их личности устанавливаются, сообщает ТАСС.

Двоих стрелков нейтрализовали после нападения на полицейских в Дагестане. Местные правоохранители нашли в машине злоумышленников автомат, пистолет и боеприпасы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Все произошло в ночь на 12 октября на трассе "Кавказ" рядом с селом Кульзеб Кизилюртовского района. Дорожные полицейские пытались остановить иномарку, чтобы проверить документы водителя, после чего неизвестные стали стрелять из окна автомобиля в сторону сотрудников. Ответным огнем преступников удалось ликвидировать.

Представители МВД избежали травм, а вот служебное авто осталось с множественными пулевыми пробоинами. Сейчас личности стрелков устанавливаются, как и их принадлежность к международным террористическим организациям.