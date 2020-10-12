Цены на тепло в разгар отопительного сезона вырастут на Украине

Украинский аналитик Егор Комов не исключил, что к декабрю 2020 года в стране подорожает газ с 5,4 гривны за м3 (14,7 рубля) до семи гривен за м3 (19,1 рубля). По его словам, сейчас люди платят меньше, но если газ подорожает, тогда тарифы на отопление вырастут на 15-16%.

«Газ — это товар, на стоимость которого влияют все те же законы рынка. С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена», — разъяснили аналитики украинскому изданию Obozrevatel.

После разделения на Украине операторов сетей и поставщиков, областной газ отвечает исключительно за коммуникации в доме. Жильцов обязали оплачивать абонентскую плату, даже если они не пользуются газом. При этом потребители могут написать заявление и поменять поставщика.

Ранее украинцы знали наперед, сколько заплатят за газ и, соответственно, за отопление в квартире, поскольку тариф на тепло на 80% состоит из тарифа на голубое топливо. Директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк добавил, что сейчас тарифы могут меняться каждый месяц в течение всего отопительного сезона.

«Второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тариф на газ. Нет долгосрочного прогноза», — сказал Павлюк.

В 2019 году украинское правительство разрешило менять тарифы на отопление без долгого согласования. Если ранее цены менялись за два-четыре месяца, то теперь — за месяц. Получается, украинцы заранее точно не знают, сколько заплатят за отопление.

Представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Украины Артем Компан отметил, что скорее всего в октябре тарифы не подорожают, но к концу 2020 и началу 2021 года за голубое топливо придется заплатить до семи гривен за м3.

Также на Украине с 1 января 2021, если потребитель не установил счетчик, тогда он рискует остаться без газа. Таким образом страна реализует закон «О коммерческом учете газа», согласно которому потребители без приборов учета не имеют права получать голубое топливо. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в августе отмечало, что владельцы 3,3 млн квартир так и не установили счетчики.

«Отсутствие счетчиков природного газа в 3,3 млн квартир (домохозяйств) ставит в неравные условия бытовых потребителей, квартиры (домохозяйства), которые оборудованы счетчиками газа, с, не имеющих счетчиков природного газа, существенно отличается», — добавили в ведомстве.

Ранее голубое топливо для украинцев по решению «Нафтогаза» подорожало. Согласно заявлению компании, цены увеличились из-за повышения его стоимости на европейских газовых хабах в преддверии отопительного сезона. Политолог Михаил Погребинский раскритиковал действия «Нафтогаза» и добавил, что не заметил роста цен на газ в Европе.