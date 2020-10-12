Росавиация оценила число полетов "Аэрофлота" и "Победы" за сентябрь

Компания "Аэрофлот" сократила количество пассажирских перевозок в сентябре, в то время как авиакомпания "Победа" нарастила число пассажирских рейсов. Такую информацию предоставили в Росавиации.

Услугами компании "Аэрофлот" воспользовались всего 1,32 млн пассажиров в течение сентября, что на 60% выше показателей прошлого месяца, следует из сообщения органа исполнительной связи. Авиакомпания "Победа" в этом же месяце увеличила пассажиропоток на 17,8% и перевезла порядка 1,14 млн человек за прошедший месяц, выяснила Росавиация.

Большинство стран мира приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире еще весной 2020 года. Некоторые государства начали постепенно возобновлять рейсы за рубеж уже в июне этого года.